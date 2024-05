Lyon x PSG: escalações e onde assistir

Clássico vai definir o título da Copa da França 2023/24 na despedida de Mbappé com a camisa do Paris Saint-Germain

O clássico francês entre Lyon e Paris Saint-Germain vai definir o título da Copa da França 2023/24. As equipes se enfrentam neste sábado (25), às 16h (de Brasília), no Stade Pierre-Mauroy, em Lille. Quem vencer a partida fica com o troféu. Em caso de empate, a decisão vai para a prorrogação e, consequentemente, para os pênaltis. Além disso, a decisão marca a despedida de Kylian Mbappé com a camisa do PSG.

Como chega o Lyon

Depois de um início de temporada ruim, o Lyon conseguiu se recuperar na temporada, afastou o fantasma do rebaixamento no Campeonato Francês e, de quebra, conquistou uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Agora, o clube está a uma vitória de conquistar o título da Copa da França.

Além disso, o técnico Pierre Sage não terá desfalques para enfrentar o PSG. A única dúvida fica por conta da presença de Lucas Perri, ex-Botafogo. No entanto, a expectativa é que o goleiro tenha condições de ir a campo.