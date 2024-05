Ludmilla na zaga, Belo na meiuca… Veja as escalações do ‘Futebol Solidário’ no Maracanã

O evento “Futebol Solidário” vai reunir figuras do esporte e celebridades no Maracanã para ajudar o Rio Grande do Sul

O evento “Futebol Solidário”, um grande encontro envolvendo figuras do esporte e celebridades no lendário Maracanã, com o intuito de arrecadar fundos para auxiliar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, está marcado para o próximo domingo, dia 26. E as escalações com famosos, jogadores e ex-jogadores foram divulgadas pela Globo.

A mistura é intrigante, digamos assim. No time “União”, por exemplo, a cantora Ludmilla fará dupla de zaga com Juan, ex-Flamengo e Seleção Brasileira. Já o cantor Belo jogará na meiuca ao lado de Diego Ribas (ex-Flamengo e Santos) e Djalminha (ex-Palmeiras e Flamengo).

No time “Esperança”, o cantor Thiaguinho fará meio-campo com Vampeta (ídolo do Corinthians) e D’alessandro (ídolo do Internacional). No ataque, Wesley Safadão jogará ao lado de Nenê (Juventude) e do ex-jogador e comentarista Roger Flores.