Filipe Luís sobre nova função no Flamengo: ‘É mais divertida’

Após marcar história no clube como lateral-esquerdo, ex-jogador agora mira títulos como técnico do Sub-17

“Posso dizer que é uma chuva de emoções tudo o que eu vivi desde o ano passado até agora. A profissão de treinador é mais divertida, digamos assim. Você se diverte mais quando vê as coisas que faz com o resultado acontecendo, mas também a derrota é muito mais dolorosa, mais solitária. O desafio é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Estou completamente apaixonado por essa profissão. E cada dia estou mais viciado em trabalhar, em melhorar e continuar evoluindo”, disse Filipe Luís ao “ge”.

Após conquistar títulos expressivos e se tornar ídolo do Flamengo, Filipe Luís agora está iniciando uma trajetória como técnico do Sub-17 rubro-negro. O ex-jogador, dessa forma, afirma estar vivendo uma “chuva de emoções” na nova função. Além disso, ele também revela que ser treinador é mais divertido do que estar dentro de campo.

Projeto de Filipe Luís

Filipe Luís ainda está no começo do seu trabalho no Flamengo. No entanto, ele espera construir uma passagem vitoriosa no clube. O ex-jogador e atual técnico preza por um estilo de jogo ofensivo e mira conquistar muitos títulos com os Garotos do Ninho.

“Primeiro: eu quero ganhar. Sempre fui um cara supercompetitivo, continuo sendo, mas existem coisas que a gente não controla. O resultado a gente não consegue controlar, a maneira sim. A maneira que a gente ganha e a maneira que a gente perde. Se for para perder, que seja da minha maneira e não de qualquer jeito. Que seja agredindo o gol adversário, tentando jogar, botando a bola no chão… A partir dessa ideia e modelo de jogo, os resultados eu acredito que estão mais próximos, mas do outro lado também há treinadores e jogadores muito bons”, afirmou Filipe Luís.