Erick é o novo ‘xodó’ de Zubeldía no São Paulo

Em bom momento com a comissão técnica, Erick é visto como um dos principais jogadores do setor ofensivo, o que lhe rendeu elogios públicos de Luis Zubeldía.

Na vitória do São Paulo diante do Águia de Marabá-PA , o atacante Erick foi um dos destaques e anotou o primeiro gol. O jogo terminou 2 a 0 para o Tricolor. Com o resultado, a equipe do MorumBIS garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e aguarda o sorteio para descobrir o próximo adversário.

“Hoje, falei com Erick. Ele foi o primeiro jogador com quem conversei. Ele é, possivelmente, o jogador mais direto do ataque. Quando ele recebe a bola e vai para dentro, tem uma visão que nem todos têm. Quando ele está em um espaço curto, é muito provável que saia algo que gere ocasiões de gol. Por que não consegui fazer este diagnóstico antes? Porque vou conhecendo os jogadores. Hoje, é isso, mais adianta pode ser diferente, mas vou conhecendo os jogadores e vamos buscando chegar na ideia que temos, afirmou em coletiva.

Erick foi indicado por Dorival Junior

Logo depois de aparecer em bom nível com a camisa do Ceará, Erick entrou na lista de Dorival Junior. Fã do atleta, ele indicou a sua contratação ao São Paulo e o acordo foi costurado para a temporada 2024. Assim como Zubeldía, o entendimento do antecessor era que o jogador tinha condições de ganhar a vaga de titular e ser um diferencial no ataque.

Números de Erick

Apesar de sofrer com lesões no início da temporada, Erick já soma 19 partidas, com dois gols marcados e três assistências pelo São Paulo.