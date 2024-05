Diretor do Flamengo será julgado por declarações contra arbitragem

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão das fortes declarações contra a arbitragem após o empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Ele irá a julgamento na próxima quarta-feira (29), a partir das 11h, e responderá pelo artigo 258 §2º, II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata sobre “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”. O dirigente pode pegar gancho de 15 a 180 dias.

Duras críticas do diretor do Flamengo

Após o duelo em Bragança Paulista, Spindel fez duras críticas ao árbitro Paulo Cesar Zanovelli. Na ocasião, o dirigente não se conformou com o fato de o zagueiro Luan Cândido não ter recebido cartão vermelho e a não marcação de um pênalti sobre Luiz Araújo.