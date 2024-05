De La Cruz é reavaliado após trauma no Flamengo e não preocupa para Libertadores

Após sentir um desconforto no joelho direito, uruguaio realiza exames nesta sexta-feira (24/05), no Ninho do Urubu

De La Cruz sofreu um trauma no joelho direito no jogo entre Amazonas e Flamengo, pela Copa do Brasil. O uruguaio, dessa forma, foi reavaliado na reapresentação desta sexta-feira (24/05), no Ninho do Urubu. A informação é do “ge”.

De La Cruz sentiu um desconforto na Arena Amazônia e foi substituído aos 22 minutos do segundo tempo. A situação do meio-campista gerou muita preocupação e apreensão nos torcedores rubro-negros. No entanto, os exames desta sexta-feira não constataram lesão.