Cruzeiro anuncia Adilson Batista como novo diretor geral de base

Com a mudança de dono da SAF, o Cruzeiro dá sequência ao seu processo de reformulação. Nesta sexta-feira (24), o clube anunciou a contratação de Adilson Batista para ser o novo diretor geral das categorias de base. Ele chega juntamente com Cyro Leães, contratado para ser o coordenador metodológico do clube.

O anúncio se dá no dia seguinte à saída do ex-técnico do Amazonas, clube em que teve uma única vitória em oito jogos no comando da equipe.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Adilson Batista comandou a Raposa em duas passagens: 2008 e 2010, e 2019 e 2020. Em Belo Horizonte, aliás, foi finalista da Libertadores-2009. O título, na ocasião, ficou com o Estudiantes-ARG, após triunfo em pleno Mineirão.