Craque busca apoio para derrubar veto a artigo da Lei do Esporte

O craque Afonsinho, que defendeu o Botafogo e o Flamengo, está mobilizando jogadores e ex-jogadores. Presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional (Agap-RJ), o ídolo pretende buscar apoio do Congresso Nacional para derrubar, na próxima terça-feira (28), o veto 14 do artigo 96 da Lei Geral do Esporte.

Dessa forma, a classe seguiria tendo direito à assistência sócio-educacional que é disponibilizada há mais de 40 anos. Neste período, estima-se que mais de 10 mil atletas e ex-atletas receberam auxílios como cesta básica, medicamentos de uso contínuo, bolsas de estudos de todos os níveis (incluindo categorias de base) e ajuda técnica para dar entrada na aposentadoria.