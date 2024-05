City x Manchester United: escalações e onde assistir

A boa notícia para o torcedor do City é que Guardiola terá todos os jogadores à disposição para a final deste sábado (25) e vai a campo com força máxima.

O time comandado pelo técnico Pep Guardiola volta a campo após a conquista da Premier League, a quarta consecutiva, algo inédito no futebol inglês. Dessa maneira, o poderoso City chega embalado e vai em busca do bicampeonato da Copa da Inglaterra.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United vê na Copa da Inglaterra a oportunidade de “salvar” mais uma temporada abaixo do esperado. Isto porque o título é a última esperança para o clube voltar a disputar competições europeias, uma vez que os Red Devils encerraram a Premier League em oitavo lugar, o pior resultado desde 1990.

Além disso, o jogo deve marcar a despedida do técnico Erik ten Hag, que será demitido independente do resultado neste sábado. Ao mesmo tempo, após enfrentar grande parte do ano sem alguns de seus jogadores, o treinador poderá contar com os retornos de Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Raphael Varane, Willy Kambwala e Lisandro Martinez, que se recuperaram de suas lesões e podem ir a campo diante do City.

City x Manchester United

Final da Copa da Inglaterra

Data e horário: sábado, 25/05/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

City: Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Manchester United: Onana; Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez e Diogo Dalot; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bruno Fernandes e Scott McTominay; Alejandro Garnacho e Amad Diallo. Técnico: Erik Ten Hag.

Onde assistir: ESPN e Star+