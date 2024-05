Cabe no seu time? Falcao García está sem clube após deixar o Rayo Vallecano

Falcao, de 38 anos, ficou três temporadas no time espanhol. Ele atuou em outros grandes, como United, Chelsea, Atlético e Porto Crédito: Jogada 10

O experiente atacante Falcao García está livre no mercado. Afinal, ele anunciou nesta sexta-feira (24) que não vai renovar contrato com o Rayo Vallecano após três temporadas no clube de Madri. No entanto, o jogador, de 38 anos, descartou que irá pendurar as chuteiras. Em entrevista ao jornal "Marca", Falcao afirmou não saber em qual clube atuará na próxima temporada.

“Futuro? Ainda não sei, mas acho que vou ter de voltar a viajar. É um momento em que procuro mais continuidade e um lugar onde possa aproveitar ao máximo estes últimos anos da minha carreira. Ainda me sinto suficientemente bem para competir. Vou procurar novos horizontes para cumprir esse objetivo”, declarou. O atacante falou também sobre um possível retorno ao River Plate, clube no qual fez sucesso antes de seguir para o futebol europeu. “É um clube que levarei sempre no meu coração. Sou grato a eles, pois me formaram como pessoa e como profissional. O River é a equipe da minha vida na Argentina, tal como o Millonarios é na Colômbia, mas agora estou focado no que vem a seguir”.