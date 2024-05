Bruno Rodrigues sofre nova lesão no joelho, durante jogo-treino

Atacante rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante um jogo-treino diante do São Caetano

O atacante Bruno Rodrigues sofreu uma nova lesão no joelho e pode ficar fora do restante da temporada pelo Palmeiras. Ele rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo em decorrência de um trauma sofrido durante um jogo-treino diante do São Caetano e precisará passar novamente por uma cirurgia.

O jogador vinha treinando normalmente com o restante dos companheiros e vivia a expectativa de ser relacionado novamente nos próximos jogos. Aliás, ele chegou a ser cogitado para estar no banco de reservas contra o Botafogo-SP. Contudo, a comissão técnica do Palmeiras pregou cautela.