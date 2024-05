Augusto Melo viaja para negociar naming rights do CT do Corinthians

Presidente Augusto Melo vai encontrar os dirigentes da Emirates para tentar aproximar a empresa do Corinthians Crédito: Jogada 10

O presidente Augusto Melo, que tem encarado uma grande pressão nos bastidores do Corinthians, tem viagem marcada para a Europa na próxima terça-feira (28). Em sua agenda, está uma reunião com a companhia aérea Emirates, dos Emirados Árabes Unidos. De acordo com a Rádio Itatiaia, o mandatário do Timão quer estreitar a sua relação com a empresa. A ideia é negociar o naming rights do CT Joaquim Grava.

Emirates no Brasil Internamente, Augusto Melo soube que a Emirates quer expandir sua operação em território brasileiro. Atualmente, a companhia opera somente nos aeroportos de Guarulhos e Galeão. Vaidebet e Corinthians A informação chega em meio a uma grande polêmica nos bastidores do Timão. A Vaidebet, patrocinadora máster, cobra esclarecimentos de escândalos sobre os desdobramentos do acordo entre as partes. Nesta sexta-feira (24), a empresa emitiu um comunicado e deixou claro que vai avaliar os próximos passo da parceria. Caso a Vaidebet encerre o acordo, a multa rescisória está na casa dos R$ 30 milhões.