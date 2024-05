América-MG x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

O Santos visita o América-MG, nesta sexta-feira (24/5), às 21h30 (de Brasília), no Independência, pela 7ª rodada da Série B, do Brasileiro. O Peixe é o líder da competição, com 15 pontos, cinco vitórias e uma derrota. Já o Coelho está em quarto lugar, com 12 pontos e pode até assumir a ponta ao fim da rodada. Para acompanhar este jogo na parte de cima da tabela, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, com a transmissão começando as 20h (de Brasília) com um esquenta. Assim que a bola rolar, Cesar Tavares está na narração.

Letícia D’Almeida fará os comentários e David Silva está com as reportagens. A dupla se soma ao premiado Cesar Tavares nesta cobertura da Voz do Esporte. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 20h (de Brasília).