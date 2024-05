Alvo do Vasco, Coutinho terá reunião com Pedrinho no sábado

O meia Philippe Coutinho, alvo do Vasco, deverá chegar ao Rio de Janeiro ainda nesta sexta-feira (24). Em São Paulo desde esta manhã, o craque voltou ao Brasil para começar férias após o fim da temporada no Catar – ele atuou por empréstimo no Al-Duhail.

E, segundo informações do repórter Thiago Carvalho, da “Band”, o brasileiro deverá ter reunião com o presidente do clube, Pedrinho, na manhã de sábado (25), em São Januário. O Jogada10 apurou que Coutinho antecipou sua volta ao Brasil e ao Rio de Janeiro para que pudesse chegar sem causar alvoroço.

