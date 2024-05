‘Laranja’ usada por Corinthians vive com medo de morrer após polêmica

Edna Oliveira dos Santos é mãe solo e alimenta três filhos pequenos com R$ 740 por mês com o Bolsa Família. Contudo, viu sua vida mudar drasticamente quando seu nome passou a ser associada com uma empresa, que seu capital social era de R180 mil e que teria recebido mais de R$1 milhão para ser intermediária em um acordo de patrocínio do Corinthians.

Edna diz estar surpresa com seu envolvimento no caso. Ela é corintiana, assim como os vizinhos, mas diz que jamais encontrou ninguém relacionado ao clube em toda vida. Também nega ter assinado qualquer papel para abrir uma empresa em seu nome.

“Falei com essa mulher no dia 30 e depois vi as notícias ontem (22 de maio). Minha foto e uma casa que não era a minha, mas, sim, lá na esquina. Eu não tenho empresa, não tenho nada a ver com isso e não entendo como isso aconteceu. Vou buscar meus direitos para provar que não fiz nada errado. Não estou conseguindo dormir, tenho medo de morrer e não saio de casa. Sempre penso que alguém mau pode vir aqui”, falou Edna.

Aliás, o endereço cadastrado como sendo de Edna na empresa Neoway Soluções era o mesmo do cadastro do Auxílio Brasil. Ela não sabe como essa localização foi parar lá. Hoje, ela convive com a ajuda de vizinhos e de sua mãe, que é enfermeira em uma escola da região. Segundo ela, o único lugar em que coloca sua assinatura todos os meses é no banco, justamente para receber o dinheiro do governo.

“Pouco antes de vocês chegarem (Uol), ela estava chorando aqui. Ontem, passou a noite chorando, com medo. E depois da visita da mulher, também chorou muito. Ela está muito assustada”, disse uma vizinha

Endereço desconhecido

Outro ponto revelado pela reportagem é que a Neoway está localizada na junta comercial de São Paulo na Avenida Paulista, 171 – 4º andar. Mas a recepcionista do prédio desconhece a empresa. No local está hospedado um espaço de co-working.

Valores recebidos pelo Corinthians

Anunciado como maior patrocínio do futebol brasileiro no começo do ano, a Vaidebet tem rendido muita história no Corinthians. Afinal, no primeiro momento, o acordo que girava em R$ 123 milhões, está reduzido em R$ 97 milhões anuais ao Alvinegro.

Por conta dessa confusão, o diretor de futebol Rubão, foi demitido do Corinthians. Além disso, o superintendente de marketing do clube, Sérgio Moura pediu o afastamento do cargo. Em nota, o clube disse que a negociação foi legal e que não se responsabiliza sobre eventuais repasses a terceiros.