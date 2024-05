Victor Hugo alcança marca importante pelo Flamengo

Meia de 20 anos entra em campo no segundo tempo do jogo diante do Amazonas e completa 100 partidas pelo profissional do clube Crédito: Jogada 10

Com um gol de Pedro no segundo tempo, o Flamengo venceu o Amazonas por 1 a 0 na Arena Amazônia e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo teve um sabor especial para Victor Hugo. Afinal, o meio-campista de 20 anos alcançou uma marca histórica pelo clube. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA MAIS: Flamengo vai formalizar reclamação na CBF por possível pênalti em Pedro

100 jogos pelo Flamengo Na última quarta-feira (22/05), Victor Hugo entrou na vaga de Everton Cebolinha no fim do segundo tempo. O meio-campista, dessa forma, completou 100 jogos pelo Flamengo. O jogador é cria das categorias de base do clube e uma das joias do elenco rubro-negro. O meio-campista estreou profissionalmente com Paulo Souza, em 2022. No entanto, ele só adquiriu sequência e se firmou entre os titulares com Jorge Sampaoli, em 2023. O jogador perdeu espaço depois da chegada de Tite e tem sido pouco utilizado em 2024, mas continua sendo visto com bons olhos no clube. Durante estes 100 jogos pelo Flamengo, Victor Hugo marcou seis gols e deu seis assistências. Além disso, conquistou três títulos: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O meio-campista tem contrato no clube até dezembro de 2028 e conta com uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$557 milhões).