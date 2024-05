São Paulo defende grande retrospecto contra equipes paraenses

Tricolor encara o Águia de Marabá nesta quinta-feira, querendo manter bom aproveitamento contra clubes do Pará e avançar na Copa do Brasil

Ao todo, o São Paulo já enfrentou times paraenses em 26 oportunidades, com 16 vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Um aproveitamento de 70%, com 51 gols marcados e 22 sofridos.

O São Paulo encara o Águia de Marabá nesta quinta-feira (23), às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com uma vantagem de 3 a 1 construída no duelo de ida , o Tricolor pode perder por até um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Mais do que o favoritismo, a equipe também defende um grande retrospecto contra times do Pará na história.

Contudo, se somarmos apenas os duelos que aconteceram no MorumBIS, os números positivos aumentam. São 11 jogos, com 10 vitórias e uma única derrota. O confronto mais recente no MorumBIS aconteceu em 2012 . Um triunfo por 4 a 0 sobre o Independente, com quatro gols de Luís Fabiano, também na Copa do Brasil. Já o único revés em casa aconteceu para um time do Pará foi em 1994. Na ocasião, o São Paulo perdeu por 2 a 1 para o Paysandu, pelo Campeonato Brasileiro.

Aliás, se avançar nesta quinta-feira, o São Paulo chega às oitavas de final da Copa do Brasil e mantém vivo o sonho do bicampeonato da competição. No ano passado, levantou o troféu ao vencer o Flamengo na decisão. Além disso, desembolsa R$ 3,465 milhões em premiação.

Assim, o Tricolor deve ter força máxima para o embate desta quinta-feira. O provável São Paulo tem: Rafael; Igor Vinicius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Galoppo; Ferreira, Luciano e André Silva.