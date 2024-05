Presidente da Uefa faz ofensas a presidente do Real Madrid

Em vazamento de mensagens de suposto caso de corrupção, Ceferin, presidente da entidade máxima do futebol europeu, se irrita com dirigente Crédito: Jogada 10

Novos episódios de um possível caso de corrupção no futebol europeu que envolve a Uefa vêm à tona. Isso porque o jornal espanhol "The Objective" vazou uma troca de mensagens entre o presidente da entidade máxima do futebol europeu, Aleksander Ceferin, e Luis Rubiales, ex-mandatário da Federação Espanhola. Na verdade, o dirigente da Real Federação Espanhola de Futebol buscava amenizar um desentendimento entre o presidente da Uefa e o do Real Madrid, Florentino Pérez. Isso porque o mandatário dos Merengues era o principal interessado na criação da Superliga, em 2019. Motivo que causou a irritação de Ceferin, já que se concretizasse, o torneio significaria uma afronta ao controle do futebol europeu por parte da entidade. Aliás, o cartola da Uefa indicou uma preferência ao Barcelona, arquirrival do Real Madrid, além de ofender Florentino.

Confira a conversa entre Rubiales e o presidente da Uefa “Vou falar com Florentino porque aqui na Espanha se tiver (Javier) Tebas e Florentino contra mim será impossível. Vamos pensar o que é melhor. Ele é um homem muito orgulhoso. Acho que podemos tentar conversar e acalmar tudo, mas continuarei 100% com você. Não se preocupe com isso”, buscou apaziguar Rubiales. “Também sou orgulhoso, não se esqueça. Eu não quero falar com ele. Eu só faria isso por você. Ele é um idiota e racista! Não acalme as coisas para mim, eu não preciso disso. O que eu quero é que você seja forte”, indicou Ceferin, com raiva.