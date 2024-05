Palmeiras empata em Ribeirão Preto e segue na Copa do Brasil

Verdão não faz um bom jogo, mas com o 0 a 0 garantiu classificação para as oitavas de final da competição

O Palmeiras conseguiu a sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, ao empatar em 0 a 0, em Ribeirão Preto, com o Botafogo, nesta quinta-feira (23/5). O Verdão avança graças ao triunfo por 2 a 1 no jogo de ida. Dessa forma, segue vivo na competição, mas com um futebol que deixou a desejar. Já o Botinha foi guerreiro e teve as melhores chances. Porém, não chegou ao gol que poderia levar a uma vitória que poderia fazer a decisão ir para os pênaltis.

Veja aqui os jogos da Copa do Brasil

Primeiro tempo modorrento

O Palmeiras começou bem, com 15 segundos, Estêvão, que está para ser jogador do Chelsea, avançou pela direita, cruzou e quase saiu o gol. Mas o Verdão não estava inspirado. Este lance foi enganoso e o Botafogo, apesar de muito inferior tecnicamente, equilibrou e teve a primeira grande chance, numa furada do goleiro Rafael Lomba (que começou como titular, com Weverton no banco) que Negueba não concluiu. Seria uma pixotada histórica. Sonolento e sem nenhuma finalização certa, o Palmeiras deixou a desejar. Dessa forma, o primeiro tempo ficou mesmo no 0 a 0.

Palmeiras quase marca no fim

No segundo tempo, o Botafogo esteve melhor e lamentou demais a chance perdida por Douglas Baggio. Afinal, a sua cabeçada após cruzamento de Negueba, passou raspando. Mas, aos 40, o Palmeiras teve a sua grande chance. Luís Guilherme, que entrou no lugar de Endrick, recebeu, acabou cortando três zagueiros entrando na área livre. Porém, na hora de chutar e fazer o gol de placa, a bola quicou num buraco no péssimo gramado do Santa Cruz e saiu da direção. Assim, o chute não foi perfeito e deu a chance para o goleiro João Carlos fez uma defesa salvadora. Fim de jogo, 0 a 0 e Verdão nas oitavas.