Os 30 clubes mais valiosos do mundo! Tem até o time do Messi

A Forbes listou os 30 clubes mais valiosos do mundo e para “zero surpresas” o Real Madrid está no topo do ranking. Isso porque o valor de mercado do gigante espanhol 14 vezes campeão da Champions League e que disputa a final do torneio no dia 1 de junho é de US$ 6,6 bilhões (R$ 34 bilhões).

O Segundo colocado é um gigante do futebol inglês, mas que já está em baixa há alguns anos. Contudo, ele continua sendo muito valorizado porque seu valor alcança o Real Madrid e está bem acima do terceiro colocado.

A Premier League, inclusive, é a recordista de integrantes na lista. Aliás, são 12 no top 30 – seis deles só no top 10. Em outras palavras, quase 50% dos citados. Além da liga inglesa, os Estados Unidos, o país do “soccer”, mostra que tem muito poder financeiro, apesar de pouca tradição. O time de Messi está na lista.