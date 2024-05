Moisés é eleito melhor zagueiro da Copa da Rússia

Ex-Internacional e Corinthians, defensor é um dos destaques da campanha do CSKA Moscou na atual temporada

O zagueiro Moisés, do CSKA Moscou e ex-Internacional e Corinthians, foi eleito pela organização da Copa da Rússia como um dos melhores zagueiros em 2024. Assim, o brasileiro está na seleção do campeonato após a grande temporada no futebol russo e celebrou o momento.

“Estou muito honrado por receber este reconhecimento. Trabalhei duro durante toda a temporada e é gratificante ver esse esforço ser reconhecido. Quero agradecer aos meus companheiros de equipe, à comissão técnica e aos torcedores pelo apoio constante. Este prêmio acaba sendo resultado de um trabalho coletivo e dedico a todos que fizeram parte dessa jornada”, disse Moisés.

O zagueiro também destacou a importância do prêmio para sua carreira.