Medel busca deixar o Vasco, e Boca Jrs (ARG) surge como opção

A informação é do jornalista argentino César Luis Merlo, divulgada nesta quinta-feira (23). O zagueiro de 36 anos, ainda segundo o repórter, pode ir parar no Boca Juniors (ARG), clube que defendeu entre 2010 e 2011.

O tempo de Gary Medel no Vasco parece estar com os dias contados. Com contrato até o fim de 2024 com o Cruz-Maltino, o chileno já revelou à diretoria seu desejo de buscar novos ares.

Primeiro capitão do time, Medel foi do céu ao inferno em pouco tempo no Vasco. Se era um dos jogadores que mais gozava de prestígio junto à comissão técnica e também à torcida, a confiança ficou abalada. O chileno era muito próximo de Ramón Díaz e seu filho, Emiliano Díaz, antigos treinador e auxiliar do Cruz-Maltino, respectivamente.

Após a saída de ambos, aliás, no dia 27 de abril, Medel não entrou mais em campo. Esteve relacionado para os jogos seguintes, mas o interino Rafael Paiva o preteriu em relação aos companheiros – já são quatro jogos sem atuar. A possível saída do zagueiro abriria espaço na folha salarial do clube, que pretende fazer grandes investimentos na janela de julho, já que ele recebe cerca de R$ 800 mil por mês. Philippe Coutinho, do Aston Villa, surge como prioridade.

Medel já fez, então, 32 partidas pelo Vasco, sendo 20 em 2023 e 12 na atual temporada. Foram dois cartões vermelhos e nenhum gol marcado pelo zagueiro da seleção do Chile.