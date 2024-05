Marcelo Lomba: ‘transpiração’ e ‘raça’ na classificação do Palmeiras

O goleiro Marcelo Lomba foi a surpresa na escalação para o jogo do Palmeiras contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil nesta quinta-feira (23/5). Afinal, Abel Ferreira decidiu poupar Weverton, que ficou no banco de reservas, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Ao longo do jogo, que resultou na classificação do Verdão para as oitavas com o placar insosso de 0 a 0, Lomba cometeu um erro grave que por pouco não foi gol do rival. Mas ele compensou a falha com duas ótimas defesas. Assim, ao fim da partida, Lomba comemorou o resultado e elogiou o adversário.

“Tivemos que defender bem, ser bastante rigoroso nas bolas aéreas, a gente sabia que eles tinham jogadores altos e o Botafogo fez uma boa partida, dificultou ao máximo. A gente teve que transpirar mais, colocar mais raça nas disputas”.