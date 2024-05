Lucas tenta engatar sequência e recuperar titularidade no São Paulo

O camisa 7 já teve um gostinho de voltar a campo na última partida do Tricolor. Ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo, no empate sem gols contra o Barcelona-EQU, pela Copa Libertadores. Contudo, o sentimento é que Lucas não só volte em definitivo ao time titular, mas que enfim engate uma sequência.

O São Paulo pode ter uma grande novidade no embate desta quinta-feira (23), contra o Águia de Marabá, no MorumBIS, pela Copa do Brasil. Afinal, o meia-atacante Lucas Moura pode começar a partida como titular. Ele está totalmente recuperado de uma lesão na coxa esquerda e sua titularidade depende apenas do técnico Luis Zubeldía.

Aos 31 anos, Lucas tem vivido uma temporada complicada. Ele ficou fora de 65% dos jogos do time no ano. De 26 partidas em 2024, entrou em campo em nove, sete delas como titular. Ele vem convivendo com uma dor muscular na coxa esquerda, que o tirou de jogos importantes como a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

Depois, na estreia pela Libertadores, jogou por só 28 minutos em Córdoba contra o Talleres e teve diagnosticada uma nova lesão muscular na região posterior da mesma coxa. Ao todo, são 40 dias afastados e uma dificuldade de engatar uma sequência.

Zubeldía explica como pode usar Lucas no São Paulo

Contudo, o técnico Luis Zubeldía não vê a hora de poder contar com o atacante. Depois do jogo contra o Barcelona, Zubeldía avaliou o retorno do jogador e disse ele poderá exercer qualquer função na parte ofensiva do time.