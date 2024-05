Lucas Paquetá pode ser banido do futebol por envolvimento com apostas; entenda

O nome de Lucas Paquetá ganhou os noticiários esportivos nesta quinta-feira (23) por suposto envolvimento com escândalo das apostas no futebol inglês. O meia foi denunciado pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por influenciar quatro jogos e receber cartões amarelos com o propósito de favorecer o resultado de apostas. O jogador estava sendo investigado há quase um ano, mas ainda não havia sido denunciado formalmente pela entidade. Dessa maneira, o Jogada10 explica o que pode acontecer caso seja condenado e o jogador pode pegar uma punição severa.

Lucas Paquetá foi acusado de violar quatro vezes a Regra E5.1 da Federação Inglesa durante quatro partidas da Premier League. Segundo essa regra, um jogador “não deverá, direta ou indiretamente, tentar influenciar, para fins impróprios, o resultado, o progresso, a conduta ou qualquer outro aspecto ou ocorrência em, ou em conexão com um jogo, ou competição.”

Segundo a documentação da FA, as infrações relacionadas a apostas são diferentes das acusações de manipulação de jogos. No entanto, se for comprovado que uma aposta influenciou o resultado ou o andamento de uma partida, a acusação será específica e não considerada apenas uma infração de aposta. Dessa maneira, um jogador condenado por interferir no resultado ou decorrer de uma partida pode ser banido do futebol pelo resto da vida.