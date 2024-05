Italiano: Cagliari perde para Fiorentina e segue com risco de rebaixamento

O gol de pênalti marcado pelo brasileiro Arthur, no último lance do jogo, garantiu a vitória da Fiorentina por 3 a 2 diante da Cagliari, fora de casa, e deu um banho de água fria nos torcedores presentes na Sardegna Arena. Isto porque um empate teria confirmado a permanência da Cagliari no Campeonato Italiano. Mas, com a derrota em casa, o clube terá que torcer por outros resultados para se manter na elite. Além do volante, Bonaventura e Nicolás González completaram o triunfo da Viola nesta partida de abertura da 38ª rodada do Calcio. Por outro lado, Alessandro Deiola e Kingstone Mutandwa balançaram a rede para os donos da casa.

Dessa maneira, a Cagliari segue na 15ª posição com 36 pontos e ainda pode ser ultrapassada pelo Empoli, primeiro time na zona de rebaixamento com 33, uma vez que em caso de empate na pontuação, os adversários levariam vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols). Além disso, Frosinone (16ª, com 35), Udinese (17ª, com 34) e Empoli (18ª, com 33) seguem vivos na luta pela permanência.

Ao mesmo tempo, Sassuolo e Salernitana, 19ª e 20ª colocadas respectivamente, já estão rebaixadas para a segunda divisão.