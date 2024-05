Genoa x Bologna: escalações e onde assistir

Equipes se enfrentam pela última rodada do Campeonato Italiano em partida que marca a despedida do técnico Thiago Motta

As emoções da última rodada do Campeonato Italiano continuam nesta sexta-feira (24). Em jogo único no dia, Genoa e Bologna se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova. A partida marca a despedida do técnico Thiago Motta no comando do Bologna, que conquistou uma classificação inédita na história do clube para a fase de grupos da Champions.

Como chega o Genoa

Com uma campanha de meio de tabela, o Genoa apenas cumpre o protocolo nesta sexta-feira. Assim, o clube é o atual 11º colocado do Calcio com 46 pontos, 11 de vantagem para o Empoli, primeiro na zona de rebaixamento.

