Fluminense ganha três dias de folga após classificação

O elenco do Fluminense recebeu três dias de folga após vencer novamente o Sampaio Corrêa, na última quarta-feira (23), e se classificar para as oitavas de final da Copa do Brasil. A decisão, aliás, já era era programada pela diretoria e comissão técnica.

Dessa forma, o elenco só voltará a treinar no domingo (26) no CT Carlos Castilho. O próximo compromisso do Fluzão é na quarta-feira (29), contra o Alianza Lima (PER), pela sexta e definitiva rodada da fase de grupos da Libertadores. Com 11 pontos, o Flu já tem garantida, assim, a primeira vaga do Grupo A.

