Flamengo e Pulgar arrastam conversas por renovação

Com 71 jogos e três títulos, volante chileno deseja uma valorização salarial no novo contrato

O Flamengo concorda em oferecer uma valorização salarial para Pulgar. Entretanto, os valores pedidos pelo volante não agradam aos dirigentes rubro-negros. As conversas, dessa forma, estão estagnadas. A informação é do “ge”.

O Flamengo está interessado na renovação de contrato de Erick Pulgar. No entanto, as partes ainda não encontraram um meio-termo nas negociações. O volante chileno de 30 anos tem vínculo no clube até dezembro de 2025.

O volante atualmente é titular absoluto e peça imprescindível no sistema tático de Tite. O chileno, dessa forma, espera receber uma boa valorização salarial no novo contrato. O jogador atualmente é um dos que menos recebe do meio-campo rubro-negro.

Com passagens por Bologna, Fiorentina e Galatasaray, Pulgar chegou ao Flamengo em julho de 2022. O volante custou 2,8 milhões de euros (15 milhões de reais) e demorou para se adaptar ao novo clube. O chileno só se firmou como titular em 2023, com Jorge Sampaoli.

Números de Pulgar

O chileno tem 71 jogos pelo clube, com dois gols e seis assistências. Além disso, conquistou três títulos na Gávea: uma Libertadores, uma Copa do Brasil e um Campeonato Carioca. O jogador atualmente se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo e está fora dos gramados há quase um mês.

Pulgar, por outro lado, está na fase final da recuperação e deve retornar na próxima semana. O Flamengo entra em campo na terça-feira (28/05), diante do Millonarios, às 21h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta e última rodada do Grupo E da Libertadores. Com sete pontos conquistados, os jogadores rubro-negros estão na segunda colocação da chave e precisam vencer para chegar na liderança.

