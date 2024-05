CRB elimina o Ceará na Copa do Brasil

Deu CRB no duelo com o Ceará por um lugar às oitavas da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (23/5), no Castelão, em Fortaleza, o time alagoano venceu o jogo de volta da terceira fase por 1 a 0, gol de Gegê, no primeiro tempo. Como também ganhou na ida (1 a 0), carimbou a vaga. Os Cearenses que precisavam vencer para levar aos pênaltis (por um gol) ou se classificar diretamente (dois gols), tiveram maior volume e finalizações. Mas pecaram nas finalizações e nas boas defesas do goleiro Matheus Albino.

O CRB, com a vaga às oitavas da Copa do Brasil já acumula premiação de R$ 8,456 milhões. Mas o Ceará, que caiu nesta terceira fase, sai somando em prêmios R$ 4,987 milhões. Os alagoanos agora esperam o sorteio para saber qual o seu rival na próxima fase.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CRB ampliando a vantagem

O Ceará começou muito bem, empurrando o CRB na defesa e dando a impressão de que logo alcançaria o gol. Mas faltou ter objetividade para arrematar a gol. Com isso, depois da pressão do rival, o CRB começou a equilibrar o jogo e conseguiu sair na frente do placar aos 25. Após jogada pela esquerda e confusão na área, Gegê (ex-Botafogo-RJ) conseguiu achar espaço para chutar de fora da área. A bola bateu em Jean Irmer e enganou o goleiro Richard. O CRB ampliava a sua vantagem neste mata-mata.