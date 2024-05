Com apenas um gol sofrido no ano, Matheus Cunha recebe elogios por atuação em Manaus

Com 21 anos, o goleiro rubro-negro pode ganhar sequência no time titular, segundo o técnico Tite

Segundo Tite, que enalteceu os goleiros do Mais Querido, a escolha por Matheus Cunha como titular não foi por conta da partida ser válida pela Copa do Brasil. Para ele, o jovem pode ganhar sequência em jogos de outras competições.

Se o Flamengo venceu o Amazonas , na noite de quarta-feira (22), sem sofrer gol, foi graças a Matheus Cunha. Escalado por Tite no lugar de Rossi, o goleiro teve uma boa atuação em Manaus. Tanto na coletiva do treinador, quanto nas redes sociais, o jogador de 22 anos (completa 23 na sexta-feira) foi alvo de elogios.

“Matheus Cunha é um grande goleiro. Aliás, a gente tem dois grandes goleiros e prepara todos, é uma possibilidade real de ele dar sequência, uma possibilidade de os dois estarem disputando tanto na Libertadores e Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. Performance”, iniciou Tite.

“Daqui a pouco pode ser titular o Cunha em Campeonato Brasileiro se o Ross cair? Pode. Aliás, pode o Rossi jogar se o Cunha não estiver? Pode. Eu fomento a qualidade dos dois. Agora, competição e desempenho é a parte deles”, completou.

Números de Matheus Cunha na partida

Durante o jogo contra o Amazonas, Matheus Cunha fez quatro defesas, três com chutes de fora da área. Além disso, o jogador também teve êxito com as bolas longas (7/7).