Basso prioriza Europa e não deve retornar ao Santos

Agente do zagueiro conversa com outros clubes europeus e defensor deseja permanecer no Velho Continente Crédito: Jogada 10

Basso não deve ter uma nova passagem na Vila Belmiro. O zagueiro encerrou sua temporada com o Estoril, de Portugal e tinha um retorno cogitado no Santos. Contudo, o defensor está com seu agente na Itália e tem escutado sondagens de clubes europeus antes de definir seu futuro. A prioridade é uma venda ao novo clube, mas ele não descarta ficar no clube português. Basso foi cedido ao Estoril no início do ano e disputou 13 partidas em Portugal. No contrato de cessão temporária, há uma cláusula dando ao clube a opção de compra, como também havia a de retorno imediato ao Brasil, em caso de venda de Joaquim, titular da equipe santista. Até agora, a equipe portuguesa não se manifestou sobre uma possível aquisição do atleta. Contudo, uma permanência não está descartada.