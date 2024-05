Augusto Melo revela que Corinthians perdeu patrocínio milionário e culpa oposição

Presidente do Corinthians afirmou que deixou de acertar mais um acordo milionário por culpa da briga com a oposição

Nesta quinta-feira (23), o presidente do Corinthians, Augusto Melo, concedeu entrevista ao podcast ‘Cross’ e falou sobre as últimas polêmicas políticas dentro do clube. No bate-papo, o mandatário revelou que o Timão perdeu um patrocínio milionário.

“Essa oposição está manchando a imagem do Corinthians para fora. Essa semana perdemos um grande patrocínio. De uma das maiores marcas do mundo. Que a gente vem negociando há mais de um mês. Devido as polêmicas, recebi uma mensagem deles pedindo pra esperar a poeira baixar. Por que as empresas estão fugindo? Tudo o que a gente faz, eles estão vazando”, declarou, antes de completar: