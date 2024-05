Atlético-MG terá a volta de Hulk para duelo pela Libertadores

Diante do Sport, o chileno Eduardo Vargas foi titular e fez dupla de ataque com Paulinho. Dessa maneira, Hulk não deve ter problemas para recuperar o posto entre os 11 do técnico Gabriel Milito.

O atacante fez falta diante do Sport, pela Copa do Brasil. No jogo de ida, em Minas Gerais, o Galo fez 2 a 0 e foi com boa vantagem para o duelo de volta. No Recife, contudo, os pernambucanos venceram por 1 a 0 e, por pouco, não levaram o duelo para os pênaltis, o que poderia complicar a classificação às oitavas de final, o que acabou ocorrendo.

Atlético passou sufoco no Recife

O próprio técnico Gabriel Milito levantou a hipótese em entrevista coletiva.