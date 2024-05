Abel Ferreira sobre pré-contrato com o Al Saad: ‘Sou capitão do meu destino’

Questionado sobre o tema, Abel Ferreira desconversou e garantiu que define o seu destino: “Eu gostaria muito de responder sua pergunta agora, mas vou fazer na parte final do jogo, se tu me permitir. Única coisa que quero dizer agora é que sou dono da minha alma e capitão do meu destino”.

Nesta quinta-feira (23), o Palmeiras visita o Botafogo-SP e tenta carimbar uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Porém, o técnico Abel Ferreira é o grande tema, pois foi revelado um pré-contrato entre o comandante e o Al Saad. O time do Qatar pede ressarcimento de R$ 27 milhões pelo não cumprimento do acordo. Internamente, o Palmeiras diz ter ciência e está protegido juridicamente.

Entenda o caso Abel Ferreira

No fim de 2023, Abel Ferreira aceitou a proposta do Al Saad, do Qatar e assinou o pré-contrato com o clube do exterior. Por causa do acordo, ele teria que assumir a nova equipe no dia 27 de dezembro do ano passado. Porém, o Palmeiras soube da situação e convenceu o treinador a permanecer no clube.

A família de Abel Ferreira também foi fator importante. As duas filhas e a esposa preferiram a continuidade em São Paulo. Vale citar, que o trio está no país desde 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.