Vegetti, do Vasco, é o artilheiro do Brasileirão e da Copa do Brasil

O atacante Pablo Vegetti foi um dos heróis da classificação do Vasco na última terça-feira (21) às oitavas da Copa do Brasil. Ele marcou dois gols e converteu seu pênalti nas disputas em jogaço contra o Fortaleza, marcado por muita emoção em São Januário.

E, com os dois tentos anotados no Caldeirão, ele chegou à artilharia isolada da Copa do Brasil, com quatro gols. Além disso, o Pirata é também o artilheiro do Brasileirão, com três gols – empatado com outros quatro jogadores.

