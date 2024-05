Torcedor cai da arquibancada em duelo da Copa Argentina

A vítima do acidente estava próximo ao fosso que separa a arquibancada do gramado e despencou de uma altura equivalente a três metros. Por ora, não se sabe qual teria sido o motivo da queda. Fato é que, de maneira rápida, aconteceram os procedimentos de remoção para conduzir a vítima a um hospital da cidade.

Na reta final do primeiro tempo do jogo entre River Plate e Temperley, pela Copa Argentina, um torcedor caiu da arquibancada onde estavam os fãs do Temperley. O fato ocorreu na noite da última terça-feira (21) no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza.

Um boletim médico que apontaria maiores detalhes sobre o quadro clínico do torcedor que caiu da arquibancada não foi divulgado. Entretanto, segundo a emissora local TyC Sports, depois da considerável hemorragia e quadro de inconsciência no momento da remoção, ele apresentou melhora ainda na ambulância. Ao ponto, aliás, de chegar ao hospital já acordado e consciente do que aconteceu.

Eliminação (de novo) nos pênaltis

No aspecto esportivo, a noite foi dos sonhos para o clube que milita na segunda divisão do futebol argentino. Mesmo diante do contexto onde, aos seis minutos do segundo tempo, Esequiel Barco tenha feito o primeiro do jogo para os riveristas. Em cobrança de falta, o camisa 21 bateu com absoluta precisão, sem chance de defesa para o goleiro Juan Francisco Rago. Todavia, Já nos acréscimos do tempo complementar, aos 47, o Temperley forçou a disputa por pênaltis em grande estilo. Após cobrança de lateral, a bola sobrou para Fernando Martínez que, em um lindo voleio, deixou tudo igual.

Por ironia do destino, na marca da cal, Rago defendeu a cobrança de Barco que, no tempo normal, acertou o ângulo em batida de falta. Além disso, o arqueiro do Temperley pegou o pênalti de Martínez Quarta, nas alternadas, e consolidou a épica classificação da representação de Turdera.