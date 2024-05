São Paulo x Águia de Marabá: escalações, arbitragem e onde assistir

Tricolor tem grande vantagem no jogo de ida e pode perder por até um gol de diferença que avança para as oitavas de final da Copa do Brasil

O São Paulo encara o Águia de Marabá, nesta quinta-feira (23), às 21h30, no MorumBIS, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o jogo de ida por 3 a 1 e pode perder por até um gol de diferença que avança para a próxima fase. Já o time do Pará precisará de um verdadeiro milagre e vencer por três gols para classificar direto ou de dois tentos para levar para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Amazon Prime Vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chega o São Paulo

Atual campeão da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista chega para a partida com grande moral. Afinal, além da vantagem por 3 a 1 no jogo de ida, a equipe ainda não sabe o que é perder sob o comando de Luis Zubeldía. O clube disputou sete partidas com o técnico na beira do gramado, e acumula cinco vitórias e dois empates. Contudo, para a partida, o treinador não terá Wellington Rato, Rafinha e Pablo Maia, no departamento médico. Além disso, Calleri chegou a participar de umas sessões de treinamento durante a semana, mas deve seguir fora.