São Paulo encerra preparação para encarar o Águia de Marabá

São Paulo venceu o primeiro jogo e, mesmo assim vai com força máxima para o duelo que será disputado no MorumBIS

O São Paulo finalizou a sua preparação para encarar o Águia de Marabá-PA. O jogo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil e será realizado no MorumBIS. No primeiro encontro, o Tricolor venceu por 3 a 1 e pode até mesmo perder por um gol de diferença que avança.

Apesar de abrir uma vantagem positiva no primeiro encontro, Luis Zubeldía não vai poupar seus jogadores. O motivo é a pausa no calendário brasileiro por conta das enchentes no Rio Grande do Sul. Sendo assim, o São Paulo ficou uma semana sem entrar em campo.