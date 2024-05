Prestes a completar 100 jogos pelo Fluminense, Felipe Melo se declara: ‘Muito amor’

Se entrar em campo nesta quarta-feira (22) contra o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, o capitão do Fluminense, Felipe Melo, completará 100 partidas pelo clube. E, ao site oficial do Tricolor, o zagueiro celebrou a marca.

Para ele, o feito reflete seu empenho diário para o clube que lhe abriu as portas aos 39 anos (hoje, ele tem 40). Campeão da Libertadores em 2023, da Recopa 2024 e bicampeão carioca (2022 e 2023), o zagueiro pode viver mais uma noite especial pelo Flu.

“Para mim, completar 100 jogos por um clube histórico como o Fluminense é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Mais ainda por eu estar próximo de completar 40 e podendo atuar em alto nível, ter um bom rendimento e ajudar a equipe dentro e fora de campo. O Fluminense significa muito para mim, é o clube que me deu a oportunidade de atuar com 39 anos, em vias de completar 40, com alguns títulos de bastante expressão. Sem dúvidas o Fluminense está entre os três clubes mais históricos da minha carreira, por tudo o que representa hoje e por tudo o que fizemos juntos até então, com muita esperança de continuarmos conquistando e fazendo história aqui”, afirmou o camisa 30.