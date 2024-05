Milito e Arana admitem atuação ruim do Atlético contra o Sport

Treinador e lateral-esquerdo do Atlético admitem que Leão foi melhor na partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil

Além do treinador, outro que reconheceu a atuação ruim do Atlético-MG foi o lateral-esquerdo Guilherme Arana. O defensor reforçou que o desempenho tem que servir como alerta e lição para a sequência da temporada.

“Teríamos que jogar uma partida muito parecida com a que jogamos em casa e hoje (nesta quarta) não fizemos isso. O rival jogou com muita intensidade, critério para atacar, muito desejo de reverter a eliminatória. Tranquilamente podiam ter marcado mais e hoje estarmos eliminados. Essa é a realidade. Nunca vou dar desculpas. Da mesma maneira que em casa podíamos ter ganhado de 3, 4 hoje poderíamos ter perdido por um placar maior. O melhor de hoje foi passar porque tranquilamente poderíamos estar eliminados. Teremos que ter claro, que precisamos melhor para sermos competitivos e aspirar a coisas importantes. É reconhecer que poderemos ter sido melhores”, comentou Milito.

Apesar da classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil, o treinador Gabriel Milito reconheceu que o Atlético-MG deixou a desejar a campo. O argentino lembrou que o Galo “flertou” com a eliminação, afinal, perdeu por 1 a 0 para o Sport , mas avançou por ter aplicado 2 a 0 na ida.

“Que nos sirva de lição para colocar o pé no chão, porque a gente não ganhou nada. A gente tem que competir, independente de com quem a gente jogue. Feliz por passar de fase, que nos sirva de aprendizado, para que a gente acorde o mais rápido possível, porque não pode ter essa postura que a gente teve hoje”, apontou o jogador do Atlético.

Próximos compromissos

O adversário do Galo na próxima fase do mata-mata nacional ainda será conhecido, através de sorteio, ainda sem data definida. Até lá, o Atlético pensará novamente em Libertadores e Brasileirão. Inclusive, o próximo compromisso do Alvinegro é contra o Caracas (VEN) pela sexta e última rodada da competição continental, na terça-feira (28). O time de Milito e Arana, inclusive, já está classificado e precisa de apenas um empate para garantir o primeiro lugar do grupo G.

Já pelo Brasileirão, o Atlético volta a campo agora no outro domingo (02), contra o Bahia, na Arena MRV, pela 7ª rodada da competição, às 16h.