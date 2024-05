Marquinhos, do Fluminense, segue em recuperação de olho na Libertadores

Atacante se recupera de um trauma no pé esquerdo e não enfrenta o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, no Maracanã

O Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), para medir forças com o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Maracanã, Marquinhos não estará em campo, já que se recupera de um trauma no pé esquerdo. O foco do jogador é ficar à disposição da equipe diante do Alianza Lima, na próxima quarta (29), pela Libertadores. A informação é do portal “ge”.

Internamente, o Departamento Médico não considera a lesão do atacante grave, entretanto necessita de uma observação maior. Vale lembrar que ele sofreu o trauma na partida contra o São Paulo, no último dia 13, no Morumbis, pelo Brasileirão. Nesse sentido, chegou a ser relacionado para o duelo com o Cerro Porteño, porém foi cortado.