Julián Álvarez iguala quantidade de títulos de Messi na sua idade

Os contextos vividos por ambos foram completamente distintos na trajetória profissional. Entretanto, o atacante Julián Álvarez pode dizer que, aos 24 anos de idade, tem algo em comum com Lionel Messi quando La Pulga tinha a sua idade. Com a conquista da Premier League, no último domingo (19), Julián chegou aos 16 troféus na carreira. A soma em questão contabiliza feitos por River Plate, Manchester City e seleção da Argentina. É exatamente o mesmo número que Messi tinha, mas contando apenas com o Barcelona.