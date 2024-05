Grêmio anuncia Jemerson; Atlético receberá quantia milionária

O Grêmio anunciou, no fim da manhã desta quarta-feira (22), a contratação do zagueiro Jemerson, do Atlético. O defensor de 31 anos chega em definitivo para contrato até o fim de 2026.

O jogador, agora, terá um período de adaptação, organizar mudança para o sul do país e, segundo a diretoria do Tricolor, vai se juntar ao grupo no dia 10 de junho. Ele só poderá estrear no dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências.