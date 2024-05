Fluminense reencontra o Sampaio Corrêa no Maracanã após duas décadas

Diniz marcou o terceiro da goleada por 5 a 1 sobre a Bolívia Querida pela primeira fase da Copa do Brasil de 2002, no Maracanã

Após a vitória sobre o Cerro Porteño, o Fluminense volta suas atenções para a terceira fase da Copa do Brasil. Assim, a equipe carioca mede forças com o Sampaio Corrêa, no Maracanã, nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), pelo jogo de volta. Curiosamente, no último confronto entre os times no estádio, o técnico Fernando Diniz marcou um golaço na goleada por 5 a 1.

O duelo aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2002. Duas semanas antes, a Bolívia Querida havia vencido por 2 a 1, com gols de Rogerinho e Gilson, enquanto Marco Brito descontou para o Tricolor, no Castelão. No Maracanã, os comandados de Oswaldo de Oliveira passearam em campo e despacharam o adversário na primeira fase da Copa do Brasil.