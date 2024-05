Fluminense inicia venda da ingressos para duelo com o Alianza Lima-PER

Os comandados de Fernando Diniz tentam assegurar a vaga nas oitavas de finais da Copa do Brasil. O time entra em campo nesta quarta-feira (22), às 19h (de Brasília), diante do Sampaio Corrêa, no Rio de Janeiro. Por fim, como a equipe venceu por 2 a 0 no jogo de ida, em Cariacica, pode até perder por um gol de diferença, que avança de fase.

COMPRA DE INGRESSOS: Será OBRIGATÓRIO apresentar o CPF na compra do ingresso de qualquer tipo (inteira, meia ou gratuidade). O documento deve ser oficial físico ou digital em app oficial do governo. Não serão aceitas fotos do documento. O PAGAMENTO DE INGRESSOS NOS PONTOS DE VENDA SÓ PODERÁ SER FEITO EM DINHEIRO. – Torcida visitante: torcedores estrangeiros deverão inserir o número do passaporte ou DNI

VALORES



SUL

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 30

3 – Arquiba Raiz – R$ 60

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 72

5 – Guerreiro – R$ 96

6 – Leste Raiz – R$ 120

7 – Inteira – R$ 120

8 – Meia-entrada – R$ 60



LESTE INFERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 27,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 55

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 66

5 – Guerreiro – R$ 88

6 – Leste Raiz – R$ 110

7 – Inteira – R$ 110

8 – Meia-entrada – R$ 55

LESTE SUPERIOR

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol / Leste Raiz – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Pacote Jogos – R$ 12,50

3 – Guerreiro Toda Terra – R$ 30

4 – Guerreiro – R$ 40

5 – Inteira – R$ 50

6 – Meia-entrada – R$ 25

OESTE

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 37,50

3 – Arquiba Raiz – R$ 75

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 90

5 – Guerreiro – R$ 120

6 – Leste Raiz – R$ 150

7 – Inteira – R$ 150

8 – Meia-entrada – R$ 75

NORTE

1 – Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca+ / Maraca+ Família / Pacote Futebol – R$ 0

2 – Arquiba 75% / Pacote Jogos – R$ 25

3 – Arquiba Raiz – R$ 50

4 – Guerreiro Toda Terra – R$ 60

5 – Guerreiro – R$ 80

6 – Leste Raiz – R$ 100

7 – Inteira – R$ 100

8 – Meia-entrada – R$ 50

MARACANÃ MAIS

*Este setor oferece serviço de buffet com bebidas não-alcóolicas incluídas

– Maraca+ / Maraca+ Família – R$ 0

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Arquiba 75% / Arquiba Raiz / Guerreiro / Guerreiro Toda Terra / Leste Raiz / Pacote Futebol / Pacote Jogos – R$ 800

– Inteira – R$ 800

– Meia-entrada – R$ 437,50

NORTE E NÍVEL 2 (TORCIDA VISITANTE)

– Inteira – R$ 220

– Meia-entrada – R$ 110

GRATUIDADES

– Retirada antecipada em todos os pontos de venda

– Assim, os torcedores que tiverem direito à gratuidade deverão portar a comprovação do benefício no ato da retirada do ingresso e o CPF

– As gratuidades são limitadas e sujeitas a disponibilidade

– Nesse sentido, crianças até 6 anos acompanhadas dos responsáveis legais, estes que deverão ter o ingresso para o mesmo setor, Sul ou Norte, não precisarão mais retirar a gratuidade nos pontos de venda com antecedência.

– Todas as demais gratuidades por lei, crianças de 7 a 11 anos, PCDs e idosos acima de 60 anos deverão obrigatoriamente retirar o ingresso de gratuidade.

– Para menores entre 7 e 11 anos, a retirada só poderá ser feita pelos responsáveis legais mediante apresentação de documento comprobatório, CPF da criança e ingresso do responsável que acompanhará a criança para o mesmo setor.

– Além disso, para todas as demais gratuidades e meia-entrada, apenas a própria pessoa pode retirar ou comprar o ingresso também com a apresentação do documento comprobatório e CPF.

– As gratuidades são somente nos setores Sul e Norte. Em todos os outros setores, é aplicado apenas a meia-entrada de acordo com as leis vigentes.

