Flamengo volta a vencer o Amazonas e avança às oitavas da Copa do Brasil

Com gol de Pedro, no segundo tempo, o Flamengo repetiu o placar do jogo do Maracanã e carimbou a classificação

O Flamengo voltou a vencer o Amazonas por 1 a 0, nesta quarta-feira (22), e carimbou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na Arena da Amazônia, o gol da vitória, de Pedro, que contou com participação de Igor Jesus, saiu no segundo tempo. Com o placar do jogo de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro ficou com 2 a 0 no agregado.

Como foi o jogo

O Flamengo poderia ir para o intervalo na frente no placar em Manaus, afinal, criou boas chances de perigo. Aliás, dos 21 aos 24 minutos, foram três oportunidades de gol. Sem falar em um chute de De La Cruz, de fora da área, no travessão. Mas, enquanto a equipe de Tite não conseguia tirar o zero do placar, o Amazonas foi crescendo em campo e chegou com perigo ao gol rubro-negro em algumas oportunidades. Já aos 43′, Sassá, ex-jogador do Botafogo, estufou a rede. O árbitro, no entanto, assinalou falta do zagueiro Diogo Silva no goleiro Matheus Cunha.

Atuações do Flamengo contra o Amazonas: Luiz Araújo entra e arruma o time

Rubro-negros na bronca com a arbitragem

Aliás, nas redes sociais, torcedores do Flamengo reclamaram da não marcação de um pênalti do goleiro Marcão no atacante Pedro. Na ocasião, o jogador do Amazonas acertou a perna esquerda do rubro-negro em disputa de bola.