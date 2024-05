Fagner dedica classificação do Corinthians a Cássio: ‘Vitória é para ele’

Timão bate o América-RN por 2 a 1 e vai às oitavas de final da Copa do Brasil. Fagner joga com a camisa 12 em homenagem a Cássio

O Corinthians está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Após a partida contra o América-RN, o lateral-direito Fagner celebrou a vaga na próxima fase e fez questão de homenagear Cássio. O ala usou a camisa 12, que era o número do goleiro, que deixou a equipe recentemente, e dedicou ao ídolo o resultado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Foi só para esse jogo (camisa 12), o primeiro após a saída. Pedi para ele e para o clube se poderia prestar essa homenagem. Foi tão vitorioso no clube, tive prazer de conviver com ele. A gente tem uma longa história de amizade. Hoje essa vitória é para ele, passou muita coisa dentro do clube. Mas queria homenageá-lo e representar a camisa tão vitoriosa para o clube”, declarou Fagner.