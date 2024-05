Corinthians volta a vencer o América-RN e vai às oitavas de final da Copa do Brasil

Timão repete placar da ida e se garante entre os 16 melhores do torneio. Próximo adversário do Corinthians será definido em sorteio

Vai, Corinthians. O Timão recebeu o América-RN nesta quarta-feira pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2024 e venceu a equipe potiguar novamente. Em jogo disputado na Neo Química Arena, o clube paulista bateu o Dragão por 2 a 1 (4 a 2 no agregado), com gols de Yuri Alberto e Cacá. Wenderson marcou para os visitantes.

Dessa forma, com o resultado, o Corinthians se garantiu nas oitavas de final do torneio eliminatório. Na ida, na Arena das Dunas, em Natal, o Timão venceu por 2 a 1, de virada. A classificação, aliás, rendeu R$ 3,4 milhões aos cofres alvinegros. Ao todo, como disputa a Copa do Brasil desde a primeira fase, o clube já embolsou R$ 8,7 milhões com a classificação desta quarta-feira.