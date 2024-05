Copa do Brasil: Nos pênaltis, Vasco elimina Fortaleza

Foi um drama. Mas o Vasco está nas oitavas de final da Copa do Brasi. Nesta terça-feira (21/5), o Cruz-Maltino esteve atrás no placar duas vezes, conseguiu a virada e cedeu o empate em 3 a 3. Como na ida foi 0 a 0, a decisão foi para os pênaltis. Para alegria dos mais de 18 mil presentes a São Januário, mas penalidades o clube carioca venceu por 5 a 4 . No tempo normal, o Fortaleza saiu na frente com Marinho, mas o Vasco empatou com Vegetti de pênalti. Na etapa final, Lucero recolocou o Fortaleza na frente, mas Vegetii e Piton viraram para o Vasco. Contudo, aos 43 da etapa final, Hércules deixou tudo igual. Nos pênaltis, o Vasco acertou todos. Mas Kervin perdeu para o Fortaleza. Leo Jardim, que comeu um frango, defendeu.

Assim, neste jogo dramático,o Vasco avança e ainda abocanha mais R$ 3,465 milhões nos seus cofres, que se somam aos R$ 5,45 milhões pela participação nas três fases. O Fortaleza cai prematuramente, mas somou as premiações das três fases e sai com R$ 5,45 milhões na conta.

Zaga do Vasco falha e gol do Fortaleza!

Os times buscaram o ataque. Porém, ambos deixaram a desejar no primeiro tempo, principalmente o Vasco, que errava muitos passes. O Fortaleza saiu na frente num erro coletivo vascaíno. Marinho recebeu nas costas de Piton e teve marcação frouxa de Leo Pelé. Assim, ficou com espaço para chutar, mas muito mal. Era bola de fácil defesa, mas Léo Jardim também falhou. Fortaleza 1 a 0.